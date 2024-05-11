Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что для Китая тема ядерного оружия имеет важное значение, ведь в Юго-Восточной Азии он является главной ядерной державой. Остальные государства в этом регионе –Япония, Тайвань, Южная Корея и т. д. – своего ядерного оружия не имеют и полагаются на зонтик, который обеспечивают США.
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Плохой пример – другим поощрение
Распространение и передача Москвой Беларуси неконтролируемого ядерного оружия может привести к стремлению стран в Юго-Восточной Азии иметь свое ядерное оружие без учета каких-либо ограничителей. Ведь страна, которая имеет ядерное оружие, обеспечивает тем самым свой суверенитет.
Как Северная Корея нападет на Южную Корею, если та тоже будет иметь ядерное оружие? Какой Китай нападет на Тайвань, если Тайвань будет иметь ядерное оружие? А кто сказал, что эти технологически развитые страны не могут стать граничными? Это (расположение Россией своего ядерного оружия на территории Беларуси – 24 Канал) может стать примером для тех стран тоже иметь ядерное оружие,
– отметил Фейгин.
По его мнению, вопросы нераспространения ядерного оружия очень шаткие и основываются исключительно на общем консенсусе на эту тему. И если кто-то нарушает этот консенсус, то все сыпется.
Удержать процесс будет невозможно
Существует ядерный "клуб" пяти главных стран, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН с правом вето. Туда входят Россия, Франция, Великобритания, США и Китай. Эти пять стран должны решать основные вопросы международной безопасности.
Если одна из стран способствует распространению ядерного оружия и подрывает систему международной безопасности, удержать этот процесс невозможно. Для Китая критически важно, чтобы в Юго-Восточной Азии не появились новые ядерные страны. А для них это очень соблазнительно – иметь ядерное оружие и обеспечить свою безопасность навсегда,
– подчеркнул правозащитник.
Он уверен, что Китай будет пытаться убеждать Москву изменить формат ядерной риторики с учениями у Запада и распространением ядерного оружия в Беларуси. Однако правозащитник не верит, что позиция Китая убедит Москву.
Угрозы Путина использовать ядерное оружие
- В ответ на якобы "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России" Владимир Путин 6 мая объявил о проведении учения с нестратегическим ядерным оружием. Враг планирует привлечь силы Южного военного округа, авиацию и военно-морской флот.
- Также Россия не скрывает, что истребители F-16, которые западные партнеры передадут Украине уже летом 2024 года, будут восприниматься ею как потенциальные носители ядерного оружия. Все эти заявления сделаны из-за опасений самолетов, ведь они могут существенно усилить возможности Украины как по сбиванию крылатых ракет, так и по нанесению ударов по оккупантам.
- Во время парада "победобесия" в Кремле Путин пообещал "твердо противостоять попыткам Запада сдержать Россию". А журнал Financial Times отметил, что своим парадом Россия пыталась сдержать США и их союзников по НАТО от усиления поддержки Украины, выдвигая едва скрытые угрозы относительно ее ядерного арсенала.