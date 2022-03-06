Во время войны: родились 4,3 тысячи младенцев, а 4 тысячи влюбленных пар поженились
Источник:Министерство юстиции
Несмотря на войну, украинцы продолжают создавать новые семьи и рожать детей. Младенцы появляются на свет в подвалах и под звуки сирен или взрывов.
Ни война, ни русская армия не могут запретить украинцам любить и сражаться. Поэтому даже в таких сложных обстоятельствах влюбленные пары из разных уголков Украины заключают браки.
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За 11 дней войны 3973 влюбленных пар решили узаконить свои отношения и жениться.
Несмотря на вооруженную агрессию России, украинцы не теряют духа и силы веры. Враг будет уничтожен! Мы победим,
– отметили в ведомстве.
Украинцы женятся на войне / Фото Министерства юстиции
Также известно, что во время войны родилось 4 311 маленьких украинцев.
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