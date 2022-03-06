Ні війна, ні російська армія не можуть заборонити українцям кохати й боротися. Тому навіть у таких складних обставинах закохані пари з різних куточків України укладають шлюби.
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За 11 днів війни 3 973 закоханих пар вирішили узаконити свої стосунки та одружитися.
Попри збройну агресію Росії, українці не втрачають духу та сили віри. Ворога буде знищено! Ми переможемо,
– наголосили у відомстві.
Українці одружуються попри війну / Фото Міністерства юстиції
Також відомо, що під час війни народилися 4 311 маленьких українців.
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