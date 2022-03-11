Вроде бы передать продукты: украинцев предупредили об авто, которые ищут в городах военные части

Украинцев предупредили, что по областям могут ездить автомобили, которые расспрашивают жителей о воинских частях. Сообщать им ничего нельзя.

Об этом сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал.

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По областям ездят автомобили и спрашивают у людей, где находятся военные части под предлогом, чтобы передать продукты питания,

– написал он.

Это очередная ловушка от оккупантов. Украинцев призывают ничего не говорить водителям авто. А о номере и марке автомобиля сообщать в полицию или тероборону.