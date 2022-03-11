Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
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По областях їздять автомобілі і запитують у людей, де знаходяться військові частини під приводом, щоб передати продукти харчування,
– написав він.
Це чергова пастка від окупантів. Українців закликають нічого не говоріть водіям авто. А про номер та марку автомобіля повідомляти у поліцію або тероборону.
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