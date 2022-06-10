Вроде бы все вымерло: в оккупированной Кирилловке на Запорожье вместо туристов – тишина

В Кирилловке необычно тихо в этом году. из-за войны курортный поселок остался без туристов. Базы отдыха не работают.

Видео, как выглядит сейчас центр поселка и Федотова коса записала жительница Мелитополя. Она отметила, что в поселке нет связи.

Внимание Россияне хотят овладеть Херсонщиной и Николаевом, а затем выйти в Одессу, – Генштаб

В Кирилловке вместо толпы туристов – пусто

Все базы отдыха закрыты, никто не продает рыбу и фрукты на обочинах, рынки и магазины не работают. Кажется, будто там все вымерло,

– рассказывает женщина.

По ее словам, июнь-2022 самый теплый за последние годы, в море нет медуз, однако почти никто не купается. Рыбаков в море тоже нет.

В оккупированной Кирилловке пусто. Курортный сезон сорвано / Фото скриншоты с видео

По улицам ходят только местные жители. На автовокзале пусто, аквапарк, луна-парк и дельфинарий закрыты.

В поселке нет связи

Женщина рассказала, что мобильный оператор "Киевстар" там не работает. Российские кафиры, мол, выдавали российские SIM-карты, но они кончились.

Поселок Кирилловка Запорожской области временно оккупирован Россией.

Кратко о ситуации в Запорожье

из-за войны России в Украине не стартовал курортный сезон. Владельцев бизнеса просят регистрировать ущерб и причиненный ущерб – возмещения будут выбивать из российских оккупантов.

Россияне не только цинично оккупировали часть Запорожской области. Они еще продолжают терроризировать и грабить местное население.

В частности, в Мелитополе захватчики "национализировали" крупнейшее хозяйство по выращиванию черешен - "Мелитопольская черешня".

Какова ситуация на фронте

По данным Генштаба, в настоящее время российские кафиры на Запорожском, Николаевском и Криворожском направлениях ведут позиционную оборону.

Российские военные обстреливают подразделения наших защитников, пытаясь сосредоточить усилия на содержании занятых рубежей на Юге.

В то же время, россияне не оставляют попыток возобновить наступательные действия на этих направлениях – вероятно, с целью выхода на административную границу Запорожской области.

В частности, к северо-востоку Запорожской области враг опрокинул 30 танков Т-62. Российские кафиры хотят усилить контроль над важной трассой Т0812, пролегающей по территории Ореховского и Васильевского районов области.

Во временно оккупированном Мелитополе россияне осуществляют подготовку к так называемому "референдуму".

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