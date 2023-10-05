Вручение повестки на улице: могут ли так поступать представители ТЦК, пояснила адвокат

Общая мобилизация в Украине подразумевает тот факт, что получить повестку могут фактически все мужчины призывного возраста. Представители ТЦК и СП активно вручают повестки в публичных местах, в частности на улицах и блокпостах, и это нравится не всем украинцам.

Адвокат Марина Бекало объяснила, законно ли вручение повесток таким образом и какие нюансы нужно помнить.

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Если вы уже получили повестку

Закон предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и/или повестках.

. Постановление КМУ №1487 содержит утвержденную форму повесток, предусматривающую расписку с личной подписью лица о получении документа. Повестка является уведомлением о вызове, и предусматривает обязанность явиться в ТЦК и СП, если документ (повестка) была правильно оформлена.

Определенный порядок и процедуры вручения повесток до сих пор не приняты, поэтому отсутствие урегулирования этого вопроса вызывает много дискуссий по этому поводу.

– рассказала Марина Бекало.

Адвокат объяснила, что постановлением КМУ № 1487 определен лишь четкий алгоритм оповещения о вызове в ТЦК и СП через предприятия, учреждения, организации, учебные заведения, работодателя. Другого алгоритма и порядка нет.

Представители ТЦК и СП считают вручение повестки где угодно законным, ссылаясь на отсутствие запрета вручения повесток в публичных местах.

В то же время адвокат отмечает, что с этим утверждением нельзя согласиться, ведь они противоречат статье 19 Конституции Украины, которая предусматривает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренные Конституцией и законами Украины.

То есть чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе, Кабмин должен принять порядок и процедуру вручения повесток военнообязанным лицам, – считает адвокат.

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