Адвокатка Марина Бекало пояснила, чи законне вручення повісток таким чином і які нюанси потрібно пам'ятати.

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Якщо ви вже отримали повістку

Закон передбачає, обов’язок громадян з’явитися до ТЦК та СП у терміни, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях та/або повістках.

Довідка. Постанова КМУ № 1487 містить затверджену форму повісток, що передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання документа. Повістка є оповіщенням про виклик, і передбачає обов'язок з'явитися до ТЦК та СП, якщо документ (повістку) було правильно оформлено.

Певного порядку та процедури вручення повісток досі не прийнято, тому відсутність врегулювання цього питання викликає багато дискусій стосовно цього,

– розповіла Марина Бекало.

Адвокатка пояснила, що наразі постановою КМУ № 1487 визначено лише чіткий алгоритм оповіщення про виклик до ТЦК та СП через підприємства, установи, організації, навчальні заклади, роботодавця. Іншого алгоритму та порядку не існує.

Тож, представники ТЦК та СП вважають вручення повістки будь-де законним, посилаючись на відсутність заборони вручення повісток у публічних місцях.

Водночас адвокатка зауважує, що з цим твердженням не можна погодитися, адже вони суперечать статті 19 Конституції України, яка передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені Конституцією та законами України.

Тобто, аби поставити остаточну крапку в цьому питанні, Кабмін має ухвалити порядок і процедуру вручення повісток військовозобов’язаним особам, – вважає адвокатка.

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