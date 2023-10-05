Чи можуть жінкам в Україні вручити повістки – розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. За його словами, жінки, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку або звільнення.

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Чи можуть жінкам вручати повістки

Як розповів Істомін, жінок в Україні не можуть примусово забрати служити. Однак наші захисники все ж таки можуть отримати повістку та в теорії бути призваними.

Жінки, безумовно, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, або ж піти на службу добровільно, підписавши контракт,

– наголосив він.

Водночас жінки, що стоять на військовому обліку, мають право на відстрочку або звільнення. Наприклад, це стосується тих, хто самостійно виховує неповнолітню дитину чи дитину з інвалідністю, або є багатодітною мамою.

"Але це лише в теорії. Адже у більшості жінки не є військовозобов’язаними, батько дорослого сина може мати букет хвороб або й інвалідність, а син його доглядати. Тобто, все дуже індивідуально, життєвих варіацій багато", – підкреслив Істомін.

Чи можуть забрати в армію чоловіків, які самостійно виховують дітей

Нещодавно адвокат розповів, що чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, не підлягають мобілізації. Батька-одинака можуть забрати в армію лише за його згодою.

Для підтвердження, що ви батько-одинак, потрібно надати відповідні документи. Зокрема, свідоцтво про смерть матері дитини, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або ж рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав.