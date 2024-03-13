Прежде всего вызов в военкомат происходит для уточнения данных о человеке. Поэтому для их обновления повестку могут вручить человеку с инвалидностью.
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Вручение повесток лицам с инвалидностью
В сообщении ОК "Север" подчеркивают, что очень часто в соцсетях люди жалуются на вручение повесток лицам с инвалидностью.
Однако если человек получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там о его инвалидности знать не могут,
– объяснили в оперативном командовании.
Также там добавили, что в Постановлении министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года прописано, что в случае изменения персональных данных военнообязанные мужчины должны в течение 7 дней сообщить об этом ТЦК. То есть если бы призывники вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы меньше.
В оперативном командовании отметили, что когда военно-врачебная комиссия определяет мужчину годным к военной службе, это не означает, что он немедленно будет направлен на передовую. Мужчины, которые не имеют опыта военной службы, сначала проходят подготовку в учебных центрах.
Те, кто уже имеет такой опыт, могут быть привлечены к тренировкам и координации действий прямо в военных подразделениях, которые заинтересованы в таких навыках.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что новая версия законопроекта о мобилизации будет включать урегулирование вопросов предоставления отсрочки для лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп.
- Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский недавно сообщил, что в рамках нового законопроекта о мобилизации, не предусмотрено предоставление отсрочки лицам, которые получают второе высшее образование. Он также отметил, что это решение имеет целью предотвратить возможности избежания военной службы.
- Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что уже на этой неделе могут зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, который позволит мобилизацию лиц, отбывающих наказание. Он также отметил, что мобилизация не будет принудительной, и для этих лиц, вероятно, создадут специальные подразделения.