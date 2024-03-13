Прежде всего вызов в военкомат происходит для уточнения данных о человеке. Поэтому для их обновления повестку могут вручить человеку с инвалидностью.

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Вручение повесток лицам с инвалидностью

В сообщении ОК "Север" подчеркивают, что очень часто в соцсетях люди жалуются на вручение повесток лицам с инвалидностью.

Однако если человек получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там о его инвалидности знать не могут,

– объяснили в оперативном командовании.

Также там добавили, что в Постановлении министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года прописано, что в случае изменения персональных данных военнообязанные мужчины должны в течение 7 дней сообщить об этом ТЦК. То есть если бы призывники вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы меньше.

В оперативном командовании отметили, что когда военно-врачебная комиссия определяет мужчину годным к военной службе, это не означает, что он немедленно будет направлен на передовую. Мужчины, которые не имеют опыта военной службы, сначала проходят подготовку в учебных центрах.

Те, кто уже имеет такой опыт, могут быть привлечены к тренировкам и координации действий прямо в военных подразделениях, которые заинтересованы в таких навыках.

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