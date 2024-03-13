Передусім виклик до військкомату відбувається для уточнення даних про людину. Тому для їх оновлення повістку можуть вручити людині з інвалідністю.
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Вручення повісток особам з інвалідністю
У повідомленні ОК "Північ" підкреслюють, що дуже часто у соцмережах люди бідкаються на вручення повісток особам з інвалідністю.
Однак якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть,
– пояснили в оперативному командуванні.
Також там додали, що у Постанові міністра оборони №1487 від 30 грудня 2022 року прописано, що у разі зміни персональних даних військовозобов’язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК. Тобто якби призовники вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б менше.
В оперативному командуванні зазначили, що коли військово-лікарська комісія визначає чоловіка придатним до військової служби, це не означає, що він негайно буде направлений на передову. Чоловіки, які не мають досвіду військової служби, спочатку проходять підготовку у навчальних центрах.
Ті, хто вже має такий досвід, можуть бути залучені до тренувань та координації дій прямо у військових підрозділах, які зацікавлені у таких навичках.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію включатиме врегулювання питань надання відстрочки для осіб з інвалідністю першої, другої та третьої груп.
- Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський нещодавно повідомив, що в рамках нового законопроєкту про мобілізацію, не передбачено надання відстрочки особам, які отримують другу вищу освіту. Він також зазначив, що це рішення має на меті запобігти можливостям уникнення військової служби.
- Міністр юстиції України Денис Малюська розповів, що вже цього тижня можуть зареєструвати законопроєкт у Верховній Раді, який дозволить мобілізацію осіб, що відбувають покарання. Він також зазначив, що мобілізація не буде примусовою, і для цих осіб, ймовірно, створять спеціальні підрозділи.