Мобилизация в Украине продолжается: можно ли обжаловать повестку в суде

В Украине военное положение было введено до 18 августа 2023 года, поэтому продолжается общая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получать повестки.

В настоящее время существует четыре типа повесток, которые могут вручать мужчинам. Однако есть судебная практика, когда военнообязанные пытались оспорить врученную повестку.

Смотрите также Мобилизация в Украине продолжается: какие главные изменения ждут украинцев в июне

Можно ли обжаловать повестку

В сентябре 2022 года Верховный Суд в постановлении сформировал правовое заключение о том, можно ли обжаловать повестку, врученную сотрудниками ТЦК и СП. В документе подчеркивается, что оповещать граждан о призыве на военную службу должны по распоряжению руководителей военкомата. Конкретные сроки, когда военнообязанный должен прибыть в ТЦК и СП, также устанавливаются руководителями военкоматов.

То есть повестка – это оповещение военнообязанного о том, что он должен явиться в военкомат.

Повестка, врученная и заполненная согласно всем законным нормам, еще не означает обязательное заключение контракта для прохождения военной службы.

В судебной практике зафиксировали несколько случаев, когда их вручение пытались оспорить, однако суд всегда принимал одно решение – повестку нельзя обжаловать, ведь она оповещает гражданина о необходимости выполнить свой конституционный долг. Если документ заполнен полностью в соответствии со всеми требованиями, то он не подлежит судебному разбирательству.

Какие документы подлежат обжалованию в суде

Хотя повестку обжаловать нельзя, военнообязанный может обратиться в суд по другим причинам. К слову, в суде можно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Подать обращение можно, если мужчина не согласен с заключением врачей. Тогда следует обратиться в административный суд.

Часто фиксируют нарушения прав военнообязанных, когда ТЦК и СП пытаются привлечь гражданина к административной ответственности. В судебной практике подобный случай фиксировали в ноябре 2022 года. Тогда мужчина обратился в суд из-за решения военкомата привлечь его к ответственности. Истец заявил, что по личным обстоятельствам не смог явиться в ТЦК и СП на время, указанное в повестке. Кроме того, он не подлежал мобилизации, поскольку имел бронирование. Военкомат же требовал, чтобы мужчина понес административное наказание – уплатил штраф.

Суд заслушал обе стороны и оправдал истца. Также соответствующим решением было упразднено постановление военкомата о привлечении к ответственности мужчины. В суде объяснили, что истец, получивший повестку, должным образом не был проинформирован сотрудниками ТЦК и СП.