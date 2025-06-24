Где и кто может вручить повестку с 1 июля: адреса и уполномоченные лица

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанным гражданам могут вручить повестку.

Где и кто может вручить повестку с 1 июля, что делать, если вы не явились по повестке – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Бронирование от мобилизации: кто имеет право и на какой срок дают отсрочку

Кто и где может вручать повестки

У постановлении 560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" прописано, что повестки мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручает уполномоченное на это лицо из состава группы оповещения.

Отмечается, что их могут вручить круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, по месту работы, месту учебы, в общественных местах, в местах массового скопления людей, в ТЦК и СП, на пунктах пропуска (блокпостах) и в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

В 2025 году повестки уполномочены вручать председатели правления ОСМД, руководители учреждений (организаций) или ФЛП, которые предоставляют услуги по управлению многоквартирными домами, представители районных и городских государственных администраций (военных администраций), исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов и уполномоченные представители ТЦК.

Что делать после вручения повестки

По вызову районного (городского) ТЦК и СП (Центрального управления или регионального органа СБУ, соответствующего подразделения разведывательных органов) резервисты и военнообязанные должны явиться в срок и место, указанные в повестке.

Такой визит необходим для постановки на воинский учет, уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов, прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

Впрочем, стоит заметить, что повестка считается врученной лично, если военнообязанный расписался в ее расписке, есть видеозапись вручения или ознакомления с ее содержанием или видеозапись отказа от получения или общения с лицом, уполномоченным вручить повестку.

В случае, если повестка сгенерирована через реестр "Оберег" и отправлена по зарегистрированному месту жительства через Укрпочту, но военнообязанный не забирает ее, повестка считается врученной и возвращается к отправителю.

В случае неприбытия в срок, указанный в повестке, гражданин обязан не позднее чем в течение трех дней от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК и СП, сообщить о причинах неявки, непосредственно обратившись к указанному в повестке ТЦК и СП или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий семь календарных дней.

В то же время гражданину разрешается не прибыть в ТЦК и СП при наличии уважительных причин. Такими причинами являются препятствие стихийного характера, болезнь, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок, смерть близкого родственника или близкого родственника его жены (мужа).

Стоит заметить, что гражданин должен иметь документы, подтверждающие наличие уважительных причин.