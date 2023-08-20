Какие данные нужно проверить при получении повестки
20 августа 2023, 15:08Читати новину українською
Источник:ТСН
Если военнообязанный получил повестку, нужно проверить, хорошо ли она заполнена. Адвокаты рассказали, какие данные должны быть указаны в повестке.
Адвокат Марина Бекало напомнила, что при получении повестки, которые продолжают выдавать в связи с продолжением мобилизации, военнообязанным нужно сверить свои личные данные.
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Какие данные нужно проверить в повестке
При получении повестки военнообязанный должен проверить в ней:
- правильность указанных в ней своих личных данных,
- ФИО и дату рождения,
- дату и место (адрес) прибытия в ТЦК и СП.
Что делать, если повестка заполнена неправильно
Если повестка заполнена неправильно, ее нельзя принимать. Однако если все данные были указаны правильно и повестка соответствует установленной форме, военнообязанный мужчина не имеет оснований отказаться от ее получения.