На Закарпатье вручили повестку отцу ребенка с инвалидностью: суд защитил от мобилизации

На Закарпатье вручили повестку мужчине, воспитывающему несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Чтобы доказать, что его не могут призвать во время мобилизации, мужчине пришлось идти в суд.

Дело рассматривалось в Закарпатском окружном административном суде. Там признали, что истец входит в список лиц, не подлежащих призыву.

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Уже должны были отправить на службу

Истец является внутренне перемещенным лицом. В марте 2022 года его принудительно доставили в Береговский территориальный центр комплектования.

Он объяснял, что не подлежит призыву на военную службу, потому что воспитывает ребенка с инвалидностью. Однако там все же дали повестку с необходимостью позже явиться в "военкомат". А уже 16 апреля истец получил вторую повестку – на отправку в воинскую часть.

Сначала мужчина не давал никаких доказательств

Важно то, что истец только на словах говорил о ребенке. Однако не предоставил никаких документов, подтверждающих это. Впоследствии без разрешения должностного лица "военкомата" истец сменил место жительства – заявлений и ходатайств не подавал. По состоянию на 19 апреля 2022 года истец был подан в розыск за уклонение от мобилизации.

Что постановил суд по этому делу

В суде истец уже предоставил сразу несколько документов, подтверждающих попечительство над ребенком с инвалидностью. Это были:

индивидуальная программа реабилитации ребенка;

выписка из медицинской карты стационарного больного;

корешок медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

удостоверение ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Поэтому Центр комплектования обязали признать мужчину не подлежащим призыву.

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