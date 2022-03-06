Все 60 общин Полтавщины поддержали обращение в НАТО о закрытом небе

Украинские власти разных уровней обращаются к НАТО с просьбой ввести над Украиной бесполетную зону. Обращение подписали и в Полтавской области.

От авиаударов в Украине ежедневно гибнут люди. Поэтому Полтавский областной совет и все 60 территориальных общин обратились в НАТО.

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Тысячи погибших и раненых мирных жителей, разрушены больницы, школы и детские сады. Такова цена промедления с закрытием неба. Действовать нужно немедленно! Полтавщина обращается к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной,

– сказал Дмитрий Лунин.

Жители Полтавщины активно подписывают обращения к Джо Байдену, Эммануэлю Макрону, Олафу Шольцу, Борису Джонсону и Йенсу Столтенбергу. Подписи под обращением поставили уже 5270 жителей.

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