Об этом написал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Что заявил Корецкий по поводу проверки укрытий?

Глава правительства поручил проверить состояние укрытий профильным министерствам, службам совместно с областными военными администрациями, включая Киевскую городскую военную администрацию, и органам местного самоуправления в зонах своей ответственности.

Доступ к укрытиям должен быть обеспечен даже тогда, когда уже известно, что опасность существует, но тревога еще не объявлена. В условиях постоянной баллистической угрозы областные власти и городские администрации должны действовать более оперативно и исходя из реальной необходимости защиты людей,

– сказал Сергей Корецкий.

Премьер подчеркнул, что на пятом году полномасштабной войны в украинских городах вообще не может возникать проблема с доступом к укрытиям.

"Это недопустимо. Люди должны всегда иметь возможность своевременно и беспрепятственно добраться до укрытий, особенно когда существует угроза баллистического обстрела. И это личная ответственность каждого должностного лица", – резюмировал глава Кабинета министров.

Напомним, вопросы об укрытиях возникли у украинцев на фоне массированной атаки, произошедшей в ночь на 30 июля. В частности, в Киеве многие люди жаловались, что их не пускали в метро до официального объявления воздушной тревоги, хотя информация о возможной массированной атаке уже активно распространялась. Кроме того, люди жаловались на давку и нехватку места в метро.

В то же время в Киевском метрополитене заявили, что после объявления тревоги все станции работали как укрытия и вход для населения не ограничивался. Там также отметили, что, по официальным данным, ночью на станциях метро находилось более 56 тысяч человек.