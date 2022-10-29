Это все боевые комары, – в ОК "Юг" высмеяли свежий "хлопок" в Севастополе

ВСУ высмеяли обвинения россиян в причастности к взрывам в оккупированном Севастополе. "Хлопок" в акватории Севастопольской бухты – это "боевые комары".

Боевые комары снова беспокоят российские власти

Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. В то же время она отметила, что это наша зона ответственности, поэтому в командовании внимательно следят за тем, что там происходит.

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Мы готовим официальный ответ, который будет наполнен фактами. Наверное, это и есть боевые комары, которые так беспокоят российские власти,

– отметила Наталья Гуменюк.

Советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Дарья Заривна тоже загадочно опубликовала в своем телеграмме фото комара, которое так и подписала "какие-то боевые комары".

Что произошло сегодня в Севастополе

С самого утра в оккупированном Севастополе слышны громкие взрывы, которые знатно напугали местных.

Оккупанты заявили, что отражают "атаку дронов" в акватории Севастопольской бухты.

Жителей уверяют, что в городе ни один объект не пострадал. Мол, все под контролем.

Однако, что-то это совсем не похоже на контроль. Захватчики уже перекрыли рейд. Известно также о том, что через бухту не ходят ни катера, ни паромы.

Жителей тоже изрядно заставили понервничать.

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