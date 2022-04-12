Все боятся быть задержанными, – социолог о самоцензуре россиян

По данным "Левада-центра", с началом вторжения России в Украину вырос на 20% рейтинг поддержки Путина в России. Сейчас около 83% населения РФ одобряют деятельность президента. Эксперты говорят, что россияне просто боятся говорить и искать истину.

Такое мнение высказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире 24 канала.

На тему Никто в мире не подвергался такому давлению, пропаганда 24/7 – эксперт о зомбировании россиян

По его словам, нельзя не доверять "Левада-центру", потому что это профессиональные независимые социологи. Антипович говорит, что здесь вопрос в том, можно ли доверять данным, полученным в результате опроса.

Когда у россиянина спросить, как он относится к Путину, его первым мнением будет "кто это спрашивает и что ему будет за ответ". Поэтому все показатели – относительно власти, войны в Украине, конкретно Путина – они на России завышены,

– заявил директор социологической группы "Рейтинг".

Алексей Антипович подчеркнул, что эти показатели завышены из-за самоцензуры. "У них все боятся быть задержанными, все боятся выражать свою личную точку зрения", – добавил он.

Антипович о переходе русскоговорящих на украинский язык и запугивании россиян:



До слова, колишня співробітниця російського пропагандистського телеканалу "Перший" Марина Овсяннікова, яка влаштувала акцію у прямому ефірі, вже знайшла нову роботу. Вона стала позаштатною кореспонденткою німецької газети Die Welt та телеканалу Welt.