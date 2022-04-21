Все больше оккупантов осознает, что Украину им не завоевать, – СБУ показала переписку

Российская армия на украинской земли терпит сокрушительные потери как личного состава, так и техники. Похоже, что они начинают понимать – оккупация Украины им не под силу.

Служба безопасности Украины как подтверждение уныния российских оккупантов показала их перехваченные переписки. Из них следует вывод, что те отчаялись в своей миссии "освободителей" и единственное, чего хотят – вернуться целыми домой.

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Что пишут российские захватчики о войне в Украине

Российский солдат писал своему знакомому, что успехов на чужой земле у них, в сущности, нет. Однако одни только потери. Не могут даже захватить какое-нибудь село, потому что украинцы сильно выступают против них.

По словам российского оккупанта, украинские воины уничтожили их подразделение на 40%. Теперь он серьезно задумался о дезертирстве. Мотивации воевать ему не приносят даже выплаты за ранения.

За что все это – не понимаю. Сколько пацанов похоронили просто так! Я бы такой, что тоже сбежал как-то! Никаких средств не стоит оно. Украину не удастся завоевать,

– пишет он.

СБУ подтверждает, что вывод врага правильный. Ведь Украина обязательно победит.

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