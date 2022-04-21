Служба безпеки України як підтвердження зневіри російських окупантів показала їхні перехоплені листування. З них випливає висновок, що ті зневірились у своїй місії "визволителів" і єдине, чого хочуть – повернутися цілими додому.

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Що пишуть російські загарбники про війну в Україні

Російський солдат писав своєму знайомому, що успіхів на чужій землі в них, по суті, немає. Натомість одні лише втрати. Не можуть навіть захопити якесь село, бо українці сильно виступають проти них.

За словами російського окупанта, українські воїни знищили їхній підрозділ на 40%. Тепер він серйозно замислився про дезертирство. Мотивації воювати йому не приносять навіть виплати за поранення.

За что это все – не понимаю. Сколько пацанов похоронили просто так! Я бы такой, что тоже сбежал как-то! Никаких денег не стоит оно. Украину не получится завоевать,

– пише він.

Натомість СБУ підтверджує, що висновок ворога правильний. Адже Україна обов 'язково переможе.

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