Все больше оккупантов убегают обратно в Россию, – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты массово бегут в Россию.

Об этом Президент сообщил во время вечернего обращения 3 марта, сообщает 24 канал.

Внимание Каждый оккупант получит яростный отпор, – Зеленский записал новое обращение

Все больше оккупантов убегают обратно в Россию, от нас, от вас, от всех, кто выгоняет врага джевелинами, пушками, танками, вертолетами, всем, что стреляет,

– заявил Зеленский.

Но украинцы бьют врага и без оружия, я искренне восхищаюсь героическими мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя и других сел и городов Украины.

Обращение Зеленского 3 марта: видео

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