Про це Президент повідомив під час вечірнього звернення 3 березня, повідомляє 24 канал.

Увага Кожен окупант отримає люту відсіч, – Зеленський записав нове звернення

Все більше окупантів втікають назад в Росію, від нас, від вас, від усіх, хто виганяє ворога джавелінами, гарматами, танками, гвинтокрилами, усім, що стріляє,

– заявив Зеленський.

Але українці б'ють ворога і без зброї, тож президент відзначив, що щиро захоплюється героїчними мирними мешканцями Конотопа, Баштанка, Енергодару, Мелітополя і інших сіл та міст України.

Звернення Зеленського 3 березня: відео

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