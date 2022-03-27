Все больше ракет ежедневно, – в ОП прокомментировали новую атаку российских оккупантов

Михаил Подоляк заявил, что Россия снова нанесла тотальные удары по Украине. Он подчеркнул, что у россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности.

Советник главы Офиса Президента Подоляк подчеркнул, что в России остались только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украину. Ракетных ударов становится все больше.

Заметьте Показатель сбивания ракет оккупантов выше, чем в начале войны, – представитель Воздушных сил ВСУ

Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украину. Европе это точно нравится? – написал Подоляк.

"Закройте наконец небо"

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что варвары считают нежелание Запада закрывать небо над Украиной слабостью демократии и вседозволенностью.

Ермак подчеркнул: чем дольше украинские партнеры будут колебаться, тем больше будет ракет, тем наглее будет диктатура. Глава ОП призвал: "закройте наконец-то небо".

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