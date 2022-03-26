Все больше стран НАТО одобряют миротворческую миссию в Украине, – премьер Польши

Польша выступает за введение в Украину миротворческой миссии НАТО. В Варшаве заверили, что все большее число стран поддерживает такую идею.

Об этом рассказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он пообщался с журналистами после двухдневного заседания Совета Европы.

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Все больше стран за, но ждут поддержки НАТО

Политика спросили, как воспринимают идею миротворческой миссии в Украине, о которой ранее во время своего визита в Киев говорил польский вице-премьер Ярослав Качиньский. Как отметил Моравецкий, судя по информации в СМИ, накануне были положительные реакции из Дании и Литвы.

Другие государства-члены выразили свое одобрение, но они ожидают определенной поддержки и всеобщего голоса со стороны НАТО,

– добавил он.

И уточнил, что речь идет именно о точечной миссии НАТО. Вероятно, это означает защиту, к примеру, гуманитарных коридоров или конкретного города.

Польский премьер вспомнил и о скептиках

Моравецкий добавил, что в Евросовете все же были и те, кто настроен скептически к идее введения миротворцев. "Хотелось бы, чтобы они вообразили, что вся Украина становится Мариуполем – разбомбленным местом, из которого вынуждены бежать люди", – отметил глава польского правительства.

В таком случае государствам пришлось бы принять десятки миллионов беженцев, подчеркнул политик. "Смотря на варварское поведение Путина и его солдат, можно представить самые плохие сценарии. Поэтому презентация этой концепции находит все более благодатную почву", – пояснил он.

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