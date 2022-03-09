Все больше стран присоединяются к проукраинской коалиции и поддерживают нас, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, какие страны и международные организации финансово поддерживают Украину во время войны.

Денис Шмыгаль вечером 9 сентября выступил с официальным видеообращением, сообщает 24 канал. Он рассказал, что правительству удалось сделать в последнее время.

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А также рассказал о достижениях в проукраинской коалиции.

"Нам помогают десятки стран и организаций – финансово, гуманитарно, военно", – отметил Денис Шмигаль.

Кто и как помогает Украине

8 марта США увеличили с 10 до 12 миллиардов долларов потенциальный пакет помощи для Украины, который вскоре будет рассмотрен Конгрессом.

Всемирный банк утвердил пакет помощи Украине в объеме 700 миллионов долларов.

9 марта Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении пакета устойчивости в размере 2 миллиарда евро для поддержки Украины.

Международный валютный фонд рассмотрит вопрос о выделении Украине 1,4 миллиарда долларов экстренной поддержки.

На следующей неделе Украина ожидает первый транш в 300 миллионов евро макрофинансовой поддержки от Европейского Союза, который экстренно выделил нам 1,2 миллиарда евро.

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