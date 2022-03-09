Денис Шмигаль ввечері 9 вересня виступив з офіційним відеозверненням, повідомляє 24 канал. Він розповів, що уряду вдалося зробити останнім часом.

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А також розповів про досягнення у проукраїнській коаліції.

"Нам допомагають десятки країн та організацій – фінансово, гуманітарно, військово", – зазначив Денис Шмигаль.

Хто і як допомагає Україні

8 березня США збільшили з 10 до 12 мільярдів доларів потенційний пакет допомоги для України, який невдовзі розгляне Конгрес.

Світовий банк затвердив пакет допомоги Україні в обсязі 700 мільйонів доларів.

9 березня Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про виділення пакету стійкості в розмірі 2 мільярди євро для підтримки України.

Міжнародний валютний фонд розгляне питання виділення Україні 1,4 мільярда доларів екстренної підтримки.

Наступного тижня Україна очікує перший транш у 300 мільйонів євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу, який екстрено виділів нам 1,2 мільярда євро.

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