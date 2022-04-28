Все больше украинцев возвращаются к работе, в то же время почти 40% потеряли ее

В Украине большая часть людей уже вернулась к работе. Но 39% украинцев, потерявших работу с начала войны, до сих пор не имеют ее.

Сейчас вернулись к работе 59% украинцев. Опрос провели 26 апреля.

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Наблюдается постепенный рост количества украинцев, которые возвращаются к работе. Сейчас среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59%. В то же время 39% из тех, кто имел работу до войны, до сих пор не имеют работу,

– говорится в сообщении.



Результаты опроса / Данные "Рейтинга"

Больше всего работают жители западных и центральных областей (около 60%). Среди жителей Юга работают 52%, Востока – около 40%.

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