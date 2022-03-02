Все центры реабилитации детей Киевской ОГА эвакуировали

В Киевской области эвакуировали Центры социально-психологической реабилитации детей. Речь идет о 202 воспитанниках.

Дети здоровы и находятся в безопасности. О них круглосуточно заботятся работники заведений.

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Мы делаем все, чтобы жители области, оказавшиеся в сложных нынешних условиях, имели всестороннюю поддержку и попечительство. Жизнь каждого из них важна для государства,

– подчеркнул глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Киевский областной центр "Мать и ребенок вместе" также эвакуировали из Фастова в безопасное место. Это 10 мам и 15 малышей. Они снабжены всем необходимым: одеждой, лекарствами, средствами гигиены и продуктами.

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