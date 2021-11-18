Все в черной копоти: появились кадры из дома на Хмельнитчине, где в пожаре погибли дети
18 ноября 2021 , 13:03Читати новину українською
Источник:ГСЧС
На Хмельнитчине 17 ноября в огне погибли четверо детей. Появились кадры из дома, в котором вспыхнул трагический пожар.
Возгорание произошло в одноэтажном частном доме в Хмельницкой области. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обнародовали снимки дома после пожара.
Еще одна трагедия Четверо детей и двое взрослых угорели в Винницкой области, – ГСЧС
Весь дом – в черной копоти
На опубликованных фото заметно, что комнаты дома все в черной копоти. Однако снаружи следов пожара нет.
Комнаты дома в копоти / Фото ГСЧС
Внешне дом не пострадал / Фото ГСЧС
Напомним, хозяева дома сами ликвидировали возгорание еще до прибытия спасателей.
Смертельный пожар на Хмельнитчине: что известно
- Вечером 17 ноября в жилом доме на улице Гагарина в селе Медисовка Теофипольской территориальной общины вспыхнул пожар.
- Ужасная трагедия унесла жизни 4 маленьких детей – 2015, 2016, 2019 и 2021 годов рождения.
- Вероятная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.