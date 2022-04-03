Все, что прочтет Небензя, написано кровью замученных в Буче, – Кислица о саммите Совбеза ООН

Сергей Кислица отреагировал на ужасы, которые российская армия творила в захваченной Буче. Он подчеркнул, что представитель России при ООН Василий Небензя ответственен за это.

5 апреля состоится внеочередное заседание Совбеза ООН. Его созывают из-за войны в Украине.

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Любой текст, который прочтет Небензя или его приспешник – написан кровью замученных в Буче,

– подчеркнул представитель Украины в ООН Кислица.

Дипломат отметил, что Небензе нужно перечитать Нюрнбергские файлы о нацистских дипломатах и уйти в отставку.

Заметим, то, что россияне творили с мирными жителями Бучи, просто не укладывается в голове. После освобождения города на улицах обнаружили много трупов гражданских. Оккупанты издевались и над женщинами, и над детьми, и над пожилыми людьми.

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