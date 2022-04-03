5 квітня відбудеться позачергове засідання Радбезу ООН. Його скликають через війну в Україні.

До теми Після подій у Бучі ООН має або виключити Росію, або саморозпуститися, – Клімкін

Будь-який текст, який прочитає Небензя або його поплічник – написаний кров'ю закатованих у Бучі,

– наголосив представник України в ООН Кислиця.

Дипломат зазначив, що Небензі потрібно перечитати Нюрнберзькі файли про нацистських дипломатів і піти у відставку.

Зауважимо, те, що росіяни творили з мирними мешканцями Бучі, просто не вкладається у голові. Після звільнення міста на вулицях виявили багато трупів цивільних. Окупанти знущалися і з жінок, і з дітей, і з літніх людей.

До теми дивіться відео про те, що в Бучі виявили безліч розстріляних автомобілів з написом "діти": відео