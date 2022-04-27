Все деньги на поверхности, – Фейгин рассказал, как заставить Россию заплатить за агрессию в Украине

Существует механизм, чтобы заставить Россию выплачивать репарации за ущерб, причиненный Украине в результате войны.

Об этом рассказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. В эфире 24 канала он сказал, как это можно сделать.

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Чем Россия отличается от Северной Кореи – у нее все денежки извне, не внутри (страны – 24 канал),

– отметил Фейгин.

Он пояснил, что 350 миллиардов долларов замороженных резервов Центрального банка России находятся в США. Они вложены в ценные бумаги.

Их можно использовать на ленд-лиз и восстановление инфраструктуры Украины, которую разрушили российские войска.

"Чтобы понять – много это или мало, нужно начать их тратить. Более того, по разным оценкам, в общей сложности до 2 триллионов долларов российских денег находится за пределами России", – добавил он.

Сможет ли Украина получить репарации от России: коротко

Каждый день Украина теряет миллиарды гривен из-за войны. Цель Украины – покрыть все эти убытки за средства страны-агрессора.

Министр юстиции Денис Малюска отметил, что пока единого механизма, как это сделать, нет.

Одним из вариантов есть добровольное согласие России на выплату компенсаций.

Другим вариантом является передача замороженных российских активов нашим международным партнерам.

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