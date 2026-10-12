Все государства-члены ЕС приняли решение открыть 2 кластера для Украины

Украина постепенно продвигается по пути евроинтеграции. Так, 12 октября стало известно, что все государства-члены ЕС согласились открыть для Украины кластеры 2 и 3.

Об этом министр Ирландии, страны, которая в настоящее время председательствует в Европейском совете, написал в своем Х.

Что известно о решении об открытии новых переговорных кластеров для Украины?

По словам Томаса Бирна, 13 октября станет дипломатическим "супервторником" сразу для нескольких стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.

"После "Понедельника Черногории" наступит еще один "супервторник" для Албании, Молдовы и Украины. Я могу подтвердить, что все государства-члены ЕС договорились открыть кластеры 2 и 3 для Украины и Молдовы, закрыть разделы 17, 18 и 19 для Албании и раздел 20 – для Черногории".

Предпосылки для снятия разногласий

Зеленый свет для дальнейшего движения стал возможным после того, как в понедельник, 12 октября, Верховная Рада одобрила в обоих чтениях и в целом необходимые изменения в закон об образовании. Документ урегулировал вопросы, долгое время вызывавшие оговорки со стороны Венгрии.

Речь идет о разблокировании работы над кластером 2 "Внутренний рынок" и кластером 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Прогресс переговорного процесса

Как уже сообщалось на нашем сайте, Венгрия согласилась разблокировать переговорный трек после достижения договоренностей по правам национальных меньшинств.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 14 июля Украина и ЕС согласовали открытие кластера 6 "Внешние отношения", а первый переговорный блок "Основы" был открыт 15 июня.