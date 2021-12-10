Все инициативы по Востоку будут обсуждать только при участии Украины, – Зеленский
Источник:ТСН
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все инициативы по Донбассу можно обсуждать только при участии Украины.
Зеленский сообщает, что в его разговоре с президентом Джо Байденом говорилось о нескольких платформах для встреч, о которых договаривались Россия и США.
Важно Россия заверила, что не собирается продолжать эскалацию, – Зеленский
На любой платформе, где будет идти речь об Украине, даже если там встречаются страны НАТО или ЕС, где мы не являющихся членами, в любом случае он меня заверил, и Украина этого требует, а США это подтверждают, что Украина будет субъектом таких встреч, будет членом такого совещания,
– сказал президент.
Зеленский добавил, что о разговорах с боевиками на Донбассе даже не может идти речи. Отдельно президент подчеркнул, что все страны выступают за то, чтобы остановить войну на востоке. Он вспомнил о переговорах с Эммануэлем Макроном.
К слову, по словам Зеленского, Владимир Путин сказал Байдену о том, что Россия не будет нападать на Украину.
Что этому предшествовало
- Байден и Путин 7 декабря 2 часа общались по видеосвязи. Байден пригрозил России из-за агрессии против Украины жесткими санкциями.
- Уже 9 декабря Зеленский тоже пообщался с главой Белого дома. Разговор длился полтора часа. Американский президент выразил обеспокоенность относительно действий России вблизи украинской границы. Также он подчеркнул, что никаких решений об Украине без Украины принимать не будут.
- 10 декабря Зеленский поговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Темами разговора были нормандский формат и дальнейшие шаги. Говорили, в частности, о разблокировании переговоров "нормандской четверки".
Смотрите интервью Владимира Зеленского: