Все инициативы по Востоку будут обсуждать только при участии Украины, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все инициативы по Донбассу можно обсуждать только при участии Украины.

Зеленский сообщает, что в его разговоре с президентом Джо Байденом говорилось о нескольких платформах для встреч, о которых договаривались Россия и США.

Важно Россия заверила, что не собирается продолжать эскалацию, – Зеленский

На любой платформе, где будет идти речь об Украине, даже если там встречаются страны НАТО или ЕС, где мы не являющихся членами, в любом случае он меня заверил, и Украина этого требует, а США это подтверждают, что Украина будет субъектом таких встреч, будет членом такого совещания,

– сказал президент.

Зеленский добавил, что о разговорах с боевиками на Донбассе даже не может идти речи. Отдельно президент подчеркнул, что все страны выступают за то, чтобы остановить войну на востоке. Он вспомнил о переговорах с Эммануэлем Макроном.

К слову, по словам Зеленского, Владимир Путин сказал Байдену о том, что Россия не будет нападать на Украину.

Что этому предшествовало

Байден и Путин 7 декабря 2 часа общались по видеосвязи. Байден пригрозил России из-за агрессии против Украины жесткими санкциями.

Уже 9 декабря Зеленский тоже пообщался с главой Белого дома. Разговор длился полтора часа. Американский президент выразил обеспокоенность относительно действий России вблизи украинской границы. Также он подчеркнул, что никаких решений об Украине без Украины принимать не будут.

10 декабря Зеленский поговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Темами разговора были нормандский формат и дальнейшие шаги. Говорили, в частности, о разблокировании переговоров "нормандской четверки".

Смотрите интервью Владимира Зеленского: