Все из-за борьбы с олигархами: у Зеленского отреагировали на обстрел авто Шефира

В Офисе Президента прокомментировали обстрел автомобиля первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. По словам советника главы Офиса Михаила Подоляка, это является попыткой сторонников олигархической системы сохранить старый строй.

У Зеленского убеждены, что злоумышленник или злоумышленники, организовавшие обстрел автомобиля первого помощника президента, действуют в интересах олигархов.

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Агрессию наблюдают не первый месяц

Советник Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что в течение последних нескольких месяцев это уже не первое проявление агрессивного сопротивления нововведениям, в частности закону об олигархах. Чиновник уверен, что за этим стоят люди, которые объединились ради сохранения действующего строя, когда власть зависит от полу криминальных структур.

Однако советник Ермака отметил, что такие агрессивные действия не помешают власти действовать в интересах государства для трансформации до европейского уровня. Всех, кто будет пытаться этому препятствовать в преступной форме – будут наказывать.

Трансформация государства к нормальному европейскому чистому уровню политики и экономики не имеет альтернативы. Каждый, кто будет пытаться сорвать это и тем более такими преступными действиями, получит максимальный жесткий ответ от государства,

– заявил Подоляк.

Сейчас в Киевской области продолжаются поиски преступника, который обстрелял авто и его возможных союзников.

Обстрел авто Сергея Шефира: главное