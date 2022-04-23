Все это того не стоит, – Зеленский раскритиковал действия Грузии по поводу санкций против России

Владимир Зеленский вечером 23 апреля дал пресс-конференцию в одной из станций метро Киева. В зале присутствовала журналистка из Грузии, которая задала нашему президенту ряд вопросов.

Зеленский в ответ подчеркнул, что считает грузин одним из ближайших народов для Украины. Вместе с тем, президент подчеркнул, что не понимает негативную позицию лидеров Грузии относительно внедрения санкций против России, передает 24 канал.

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Зеленский не понимает действий грузинских властей

Владимир Зеленский поблагодарил грузинский народ за поддержку – он назвал грузин настоящими братьями, ведь они помогали Украине еще со времен Революции Достоинства. В настоящее время, по словам президента, граждане Грузии воюют на стороне Украины, волонтерят, передают гуманитарную помощь, выходят на протесты в своей стране.

Вместе с тем президент осудил действия и решения грузинских властей. Он пояснил, что откровенно не понимает их позиции по поводу невведения против России санкций.

Я это очень больно воспринимаю. Считаю, что это того не стоит. То, на что они идут (грузинские лидеры – ред. 24 канал). Невведение этих санкций, эти копейки… Я не могу понять такого поведения. Слышал месседжи, что таким образом защищают свою экономику. Какую экономику? Россия уже отобрала часть территории Грузии, почти дошла до Тбилиси. Все это того не стоит,

– эмоционально выразился Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что Украина и Грузия – соседние государства. Украинцы не хотят никаких конфликтов с грузинами – их, уверен Зеленский, никогда и не возникнет.

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Возвращение украинского посла в Грузию и вступление в ЕС

Грузинскую журналистку беспокоил вопрос, когда и планирует ли Украина вернуть своего посла в Грузию. Кроме того, она спросила, возможна ли совместная интеграция двух государств в ЕС.

Зеленский ответил, что знает о стремлении грузинского народа вступить в Европейский Союз, однако ответы нужно искать внутри самого государства. Президент выразил уверенность, что Грузия вступит туда, куда пожелает ее народ, и Украина будет всегда уважать и поддерживать этот выбор.

Что касается возвращения нашего посла – мы его обязательно вернем в дружескую Грузию. Вернем, как только будем ощущать поддержку Украины со стороны лидеров вашей (грузинской – ред. 24 канал) власти,

– объяснил Зеленский.

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