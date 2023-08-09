Военные, спасатели и полицейские: защитники Украины будут получать доплаты во время войны

Правительство приняло решение, согласно которому все, кто привлечен к защите Украины от российских захватчиков, будут получать доплаты во время войны. Размер дополнительных выплат будет различаться в зависимости от обязанностей.

Также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает 24 Канал.

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Кому доплатят и сколько

На внеочередном заседании 9 августа правительство приняло постановление, нормирующее вопросы справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей.

Так, во время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тысяч гривен ежемесячно. Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составить 50 тысяч гривен. А для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях – 100 тысяч гривен.

Шмыгаль сообщил, что также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тысяч гривен и 2,35 тысячи гривен соответственно.

Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских оккупантов, чувствовал поддержку и помощь государства,

– подчеркнул премьер.

Какая зарплата у украинских военных

По состоянию на 1 августа минимальная заработная плата военных составляет 20,1 тысяч гривен, если говорится о ГСЧС и Нацполиции – 17 тысяч гривен. Уровень зарплаты также регулируется званием, стажем, боевыми заданиями и состоянием здоровья.

Украинские военные также получают надбавки. В частности, в 100 тысяч гривен – если военные находятся в плену, на территории нейтральных государств или пропавшие без вести, а также военнослужащие, проходящие реабилитацию после ранения в отпуске или на стационарном лечении.

Дополнительные 50 тысяч гривен получают руководители, непосредственно выполняющие боевое задание в составе своего подразделения. 30 тысяч гривен доплачивают воинам ПВО, военным, которые несут боевые дежурства, в том числе на блокпостах, и тем, кто осуществляет обеспечение сил обороны.