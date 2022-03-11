Все, кто зайдут в Украину, будут уничтожены, – Арестович руководству Беларуси

Арестович предупредил, что в случае вторжения в Украину белорусских войск, они будут уничтожены.

Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал. Но подчеркнул, что белорусам эта война не нужна.

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Это сознательная провокация. Цель которой втянуть белорусов в войну, но эта провокация уже подорвана,

– подчеркнул Арестович.

На вопрос, чем обернется белорусам участие в войне против Украины, он уверенно заявил – уничтожением. Он добавил, что с начала военных действий ВСУ уже уничтожили 12 тысяч российских солдат.

Белорусская армия будет уничтожена здесь. Все кто зайдет в Украину, будут уничтожены,

– подчеркнул Арестович.