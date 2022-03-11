Про це сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал. Та наголосив, що білорусам ця війна не потрібна.

Увага Окупанти ведуть обстріл по білоруських Бухличах та Верхньому Теребежеві, – Повітряні Сили

Це свідома провокація. Мета якої втягнути білорусів у війну, але ця провокація уже підірвана,

– наголосив Арестович.

На питання, чим обернеться білорусам участь у війни проти України, він впевнено заявив – знищенням. Та додав, що від початку військових дій ЗСУ уже знищили 12 тисяч російських солдатів.

Білоруська армія буде знищена тут. Всі хто зайде в Україну, будуть знищені, а для білорусів наступить час важких санкцій,

– наголосив Арестович.

Що відомо про провокації на території Білорусі? Сьогодні, 11 березня, в обід російські літаки вилетіли з Дубровиці (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані.

Росіяни також обстрілюють пункти Бухличі та Верхній Теребежів, які розташовані на території Білорусі.

Звернення Арестовича до білорусів у зв'язку з російською озброєною провокацією – відео

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