Про це сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал. Та наголосив, що білорусам ця війна не потрібна.
Увага Окупанти ведуть обстріл по білоруських Бухличах та Верхньому Теребежеві, – Повітряні Сили
Це свідома провокація. Мета якої втягнути білорусів у війну, але ця провокація уже підірвана,
– наголосив Арестович.
На питання, чим обернеться білорусам участь у війни проти України, він впевнено заявив – знищенням. Та додав, що від початку військових дій ЗСУ уже знищили 12 тисяч російських солдатів.
Білоруська армія буде знищена тут. Всі хто зайде в Україну, будуть знищені, а для білорусів наступить час важких санкцій,
– наголосив Арестович.
Що відомо про провокації на території Білорусі? Сьогодні, 11 березня, в обід російські літаки вилетіли з Дубровиці (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані.
Росіяни також обстрілюють пункти Бухличі та Верхній Теребежів, які розташовані на території Білорусі.
Звернення Арестовича до білорусів у зв'язку з російською озброєною провокацією – відео
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