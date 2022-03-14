Все может закончиться гораздо раньше, – Арестович ответил, когда ждать завершения войны

Война может закончиться гораздо быстрее, чем мы рассчитываем. Ведь Владимир Путин узнает реальную ситуацию.

Существует закон, согласно которому изменения накапливаются постепенно, а реализуются скачкообразно. Об этом в эфире 24 канала сказал советник Офиса Президента Алексей Арестович.

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Россия за одним "щелчком" потеряет все

Это происходит и с русской армией. Оккупанты могут постепенно накапливать проблемы, количество раненых. Однако потом – за одним "щелчком" – у них все поломается сразу.

Не до конца апреля (как я прогнозирую в одном из вариантов), а гораздо быстрее (война может закончиться – 24 канал). Может, это решат с помощью переговоров,

– подчеркнул Арестович.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет передал Владимиру Путину реальную ситуацию в Украине – по оценке израильской разведки. Возможно, это произвело впечатление на главу Кремля.

Если он знает реальное положение вещей (о трети уничтоженной группировки и отсутствии резервов), война может закончиться раньше.

Есть 2 варианта развития событий

По мнению советника ОП, есть 2 варианта, как будут дальше развиваться события:

первый – быстро – в течение двух недель ;

; второй – до конца апреля.

"Даже если в течение месяца подготовят срочников и бросят их в бой в начале мая, все равно война закончится к середине мая – по самому худшему прогнозу", – подчеркнул Арестович.