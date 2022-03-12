Все в огне: из-за обстрела россиян на Киевщине горел склад хранения замороженной продукции

В селе Квитневое Киевской области в ночь на 12 марта россияне обстреляли склад хранения замороженной продукции. В результате там вспыхнул пожар.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что российские захватчики обстреляли село Квитневое Броварского района примерно в 3:50.

Читайте также Украинские Bayraktar ярко "отработали" систему РЭБ россиян в Киевской области

В Киевской области горел склад хранения замороженной продукции

В результате обстрела возник пожар склада хранения замороженной продукции,

– сообщили спасатели.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС на борьбу с возгоранием привлекли 20 чрезвычайников и 4 единицы техники.

Обратите внимание – спасатели показали, как выносили детей из роддома в Мариуполе: смотрите видео