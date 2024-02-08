Зеленский назвал фамилии военных, рассматриваемых на руководящие должности в армии
8 февраля президент Зеленский сообщил об изменениях в высшем военном руководстве страны. Глава государства рассказал, кто может быть в команде новоизбранного Главкома Сырского.
Во время вечернего обращения Зеленский объявил о решении заменить Главнокомандующего. Вместо Валерия Залужного он назначил Главкомом Александра Сырского.
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Провел десятки разговоров
Также украинский лидер сообщил, что принял решение об обновлении руководящего состава Вооруженных Сил. Начиная с сегодняшнего дня, к управлению армией приступает новая команда.
Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке,
– объяснил свое решение президент.
По словам главы государства, отбор в новый состав руководства ВСУ проходит очень тщательно. Прежде всего, учитывают опыт, который сейчас послужит обновлению войска.
Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии,
– сообщил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что все эти люди будут служить под началом нового Главнокомандующего Александра Сырского, известного успешными операциями по обороне Киевщины и освобождения Харьковщины.
Зеленский заметил, что Сырский представит свою команду в ближайшие дни.
Залужного уволили: что известно
- Слухи о том, что вскоре в Украине заменят Главнокомандующего, ходили уже давно. 29 января в информационном пространстве случился настоящий "бум". Ряд СМИ и телеграмм-каналов писали о том, что Залужного уже уволили.
- В то же время, тогда в Офисе президента эту информацию опровергли.
- Позже Зеленский неоднократно намекал, что изменения в высшем военном руководстве страны произойдут. Система обороны нуждается в перезагрузке, отмечал украинский лидер.
- 8 февраля глава государства сообщил об отставке Залужного. Он уточнил, что предложил генералу остаться в его команде и дальше.
- Президент подчеркнул, что решение об обновлении руководства ВСУ – это не про фамилии. И тем более не о политике. "Это о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных Силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны", – сказал он.
- Сам Залужный тоже отреагировал на свою отставку. Он подчеркнул, что имел с президентом серьезный разговор, во время которого было "принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии".