Зеленский назвал фамилии военных, рассматриваемых на руководящие должности в армии

8 февраля президент Зеленский сообщил об изменениях в высшем военном руководстве страны. Глава государства рассказал, кто может быть в команде новоизбранного Главкома Сырского.

Во время вечернего обращения Зеленский объявил о решении заменить Главнокомандующего. Вместо Валерия Залужного он назначил Главкомом Александра Сырского.

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Провел десятки разговоров

Также украинский лидер сообщил, что принял решение об обновлении руководящего состава Вооруженных Сил. Начиная с сегодняшнего дня, к управлению армией приступает новая команда.

Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке,

– объяснил свое решение президент.

По словам главы государства, отбор в новый состав руководства ВСУ проходит очень тщательно. Прежде всего, учитывают опыт, который сейчас послужит обновлению войска.

Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии,

– сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что все эти люди будут служить под началом нового Главнокомандующего Александра Сырского, известного успешными операциями по обороне Киевщины и освобождения Харьковщины.

Зеленский заметил, что Сырский представит свою команду в ближайшие дни.

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