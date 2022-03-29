Все отдают энергию обороне: Зеленский показал фото, как Украина объединилась

Владимир Зеленский показал щемящие фотографии, как Украина борется с российской агрессией. Сила в том, что все объединились.

Президент отметил, что каждый и каждая в Украине объединились и всю свою энергию отдают обороне нашего государства.

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Мы стоим все вместе – с Вооруженными Силами, с нашими бойцами, с Национальной гвардией. Зеленский показал фотографии с разрушенными домами, но мужественными защитниками и защитницами.

Украинцы в борьбе с агрессором / Фото с телеграма Владимира Зеленского:

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