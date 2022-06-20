Теперь там гулять безопасно, но не всюду. Некоторые зоны оставили закрытыми для посетителей и дальше.

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Куда в Киеве не стоит ходить

Речь идет о таких местах:

часть парка "Лысая гора"

часть парка "Киото"

парк "Борцов за свободу и независимость"

парк "Деснянский"

парк "Муромец"

часть парка на острове Труханов

часть парка "Пуща-Водица"

часть Мариинского парка

Все остальные парки и скверы вполне безопасны для посещения после специальной проверки. Нетехническое обследование лесо-парковых зон с целью выявления взрывоопасных предметов проводили идентификаторы Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. Работу провели совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования.

В каких районах проверили парки

В КГГА сообщили, что в Соломенском районе проверку провели в 16 парковых зонах. В Днепровском районе столицы было проинспектировано 18 парковых зон.

В Оболонском проверили 15 парковых зон, а в Святошинском – 4. В Шевченковском районе проверка прошла в 22 парковых зонах, а в Голосеевском – 14. В Дарницком и Деснянском проверили по 11 парков. Еще три проинспектировали в Подольском, а четыре в Печерском.

Разминирование Украины

из-за войны, которую решила Россия, проблема с заминированными территориями и взрывоопасными предметами стала очень серьезной для нас. В Министерстве внутренних дел сообщалось, что в Украине нужно разминировать более 30 миллионов гектаров территории. Глава ведомства Денис Монастырский говорил, что от вражеских мин уже пострадали многие мирные жители. В начале июня продолжалось разминирование Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Тогда специалисты разминировали более 2,7 миллионов гектаров территории Украины.

Справиться с этой проблемой нам помогают партнеры и союзники. В частности, западные партнеры в ближайшее время могут предоставить Украине подводные дроны для разминирования водоемов. Специальная техника необходима для того, чтобы эффективно заниматься разминированием взрывоопасных объектов под водой. Ведь процедура разминирования под водой очень сложна и медленна из-за того, что видимость практически отсутствует.

Но также в МВД предупреждали, что для обезвреживания опасных боеприпасов на всей территории Украины понадобится 5 – 7 лет . Ведь один день активных боевых действий равен до 30 дней разминирования. Поэтому такой сценарий еще назвали достаточно оптимистичным. Уже был создан Международный центр по гуманитарному разминированию. Целью его основания является, в том числе, и привлечение международной помощи: профессиональной, технической и финансовой.

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