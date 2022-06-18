Большинство водоемов в Украине опасны

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава МВД Денис Монастырский, сообщает 24 канал. Министр отметил, что специальная техника необходима для того, чтобы эффективно заниматься разминированием взрывоопасных объектов под водой.

Свыше 30 миллионов гектаров территории Украины нуждаются в разминировании, – МВД

Должен сказать, что большинство водоемов сегодня опасны. Там, где велись боевые действия, будет продолжительное разминирование. Для этого нужно специальное оборудование, аппаратура, которой у нас очень мало,

– отметил Монастырский.

Партнеры предоставят нужную, специфическую, технику.

По его словам, Украина обратилась к международным партнерам и коллегам из Евросоюза, которые помогут Украине.

"Мы обратились к нашим международным партнерам, коллегам из Евросоюза – они нам будут помогать и командами, которые будут приезжать из-за границы, и непосредственно самой техникой для такого разминирования, но она очень специфична", – добавил министр.

Масштабы минований

Монастырский подчеркнул, что в настоящее время в Украине нужно разминировать более 270 тысяч квадратных метров (вместе с временно оккупированными территориями).

До конца текущего года МВД планирует провести первоначальное разминирование. Что касается полного разминирования, то он, по словам Монастырского, займет не один год.

Актуально о разминировании в Украине

В МВД считают, что Украине понадобится не менее 5 – 7 лет , чтобы полностью разминировать территории. В настоящее время пиротехнические подразделения ежедневно изымают от 2 до 5 тысяч взрывоопасных предметов, которые покинули россияне.

Разведка США пообещала передать Украине дрон стоимостью около 1 миллиона гривен. Такие высокоточные дроны используют при работах по разминированию и обнаружению повреждений железной дороги.

В то же время, захватчики пройдут не только территорию страны, но и Черное море. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что точное количество взрывоопасных предметов пока неизвестно, но эксперты считают, что их может быть до 600 .

Также недавно на побережье Одесщины выбросило 2 вражеских якорных мин . Специалисты подрывной команды уже их обезвредили.

Итак, подводные дроны, о которых рассказал Монастырский, действительно очень нужны Украине.

Обратите внимание – недавно на пляже Одесщины взорвалась мина – взорвался отдыхающий: смотрите видео