Більшість водойм в Україні небезпечні

Про це в ефірі національного телемарафону розповів глава МВС Денис Монастирський, повідомляє 24 канал. Міністр зауважив, що спеціальна техніка потрібна для того, щоб ефективно займатися розмінуванням вибухонебезпечних об'єктів під водою.

Увага Понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування, – МВС

Мушу сказати, що більшість водойм сьогодні небезпечні. Там, де велися бойові дії, буде тривале розмінування. Для цього потрібне спеціальне обладнання, апаратура, якої в нас дуже мало,

– зазначив Монастирський.

Партнери нададуть потрібну, специфічну, техніку

Тож, за його словами Україна звернулась до міжнародних партнерів та колег з Євросоюзу, які допоможуть Україні.

"Ми звернулися до наших міжнародних партнерів, колег з Євросоюзу – вони нам допомагатимуть і командами, які приїжджатимуть з-за кордону, і безпосередньо самою технікою для такого розмінування, але вона дуже специфічна", – додав міністр.

Масштаби мінувань

Монастирський підкреслив, що наразі в Україні потрібно розмінувати понад 270 тисяч квадратних метрів (разом з тимчасово окупованими територіями).

До кінця поточного року МВС планує провести первинне розмінування. Що стосується повного розмінування, то воно, за словами Монастирського, займе не один рік.

Актуально про розмінування в Україні

У МВС вважають, що Україні знадобиться щонайменше 5 – 7 років, аби повністю розмінувати території. Наразі піротехнічні підрозділи щодня вилучають від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів, які залишили росіяни

Розвідка США пообіцяла передати Україні дрон вартістю майже 1 мільйон гривень. Такі високоточні дрони використовують при роботах з розмінування та виявлення пошкоджень залізниці.

Водночас загарбники мінують не лише територію країни, а й Чорне море. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що точна кількість вибухонебезпечних предметів наразі невідома, але експерти вважають, що їх може бути до 600.

Також нещодавно на узбережжя Одещини викинуло 2 ворожі якірні міни. Фахівці підривної команди вже їх знешкодили.

Тож, підводні дрони, про які розповів Монастирський дійсно дуже потрібні Україні.

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