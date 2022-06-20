Тепер там гуляти безпечно, але не всюди. Деякі зони залишили закритими для відвідувачів і надалі.

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Куди в Києві не варто ходити

Мовиться про такі місця:

частина парку "Лиса гора"

частина парку "Кіото"

парк "Борців за свободу та незалежність"

парк "Деснянський"

парк "Муромець"

частина парку на острові Труханів

частина парку "Пуща-Водиця"

частина Маріїнського парку

Усі інші парки та сквери є цілком безпечні для відвідування після спеціальної перевірки. Нетехнічне обстеження лісо-паркових зон, щоб виявити вибухонебезпечні предмети проводили ідентифікатори Головного управління ДСНС України у Києві. Роботу провели спільно з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування.

В яких районах перевірили парки

У КМДА повідомили, що у Солом'янському районі перевірку здійснили в 16 паркових зонах. У Дніпровському районі столиці проінспектували 18 паркових зон.

В Оболонському перевірили 15 паркових зон, а в Святошинському – 4. В Шевченківському районі перевірка пройшла у 22 паркових зонах, а в Голосіївському у 14. У Дарницькому та Деснянському перевірили по 11 парків. Ще три проінспектували у Подільському, а 4 у Печерському.

Розмінування України

Через війну, яку розв'язала Росія, проблема із замінованими територіями та вибухонебезпечними предметами стала дуже серйозною для нас. У Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що в Україні потрібно розмінувати понад 30 мільйонів гектарів території. Очільник відомства Денис Монастирський казав, що від ворожих мін вже постраждали багато мирних жителів. На початку червня ще тривало розмінування Київської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Тоді фахівці розмінували понад 2,7 мільйона гектарів території України.

Впоратись із цією проблемою нам допомагають партнери та союзники. Зокрема, західні партнери найближчим часом можуть надати Україні підводні дрони для розмінування водойм. Спеціальна техніка потрібна для того, щоб ефективно займатися розмінуванням вибухонебезпечних об'єктів під водою. Адже процедура розмінування під водою дуже складна і повільна через те, що видимість практично відсутня.

Але також в МВС попереджали, що для знешкодження небезпечних боєприпасів по всій території України знадобиться 5 – 7 років. Адже один день активних бойових дій дорівнює до 30 днів розмінування. Тому такий сценарій ще назвали доволі оптимістичним. Вже створили Міжнародний центр з гуманітарного розмінування. Метою його заснування є, зокрема, й залучення міжнародної допомоги: фахової, технічної та фінансової.

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