Все партии сегодня одного цвета – сине-желтого, – Зеленский о встрече с лидерами фракций

Владимир Зеленский 22 февраля провел встречу с лидерами парламентских фракций. Президент подчеркнул, что всем политикам пора быть госдеятелями, а партиям одного цвета – сине-желтого.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в своем очередном видеообращении, сообщает 24 канал. В нем Зеленский отметил важность единения политиков в сложное время.

Узнайте больше Зеленский снова срочно обратился к украинцам

Президент о необходимости политического единения страны

Сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями, отбросить свои амбиции ради нашего государства,

– отметил Зеленский.

Он рассказал, что провел встречу со всеми лидерами парламентских фракций и групп. "Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна Оборонная коалиция, единство и быстрые и важные решения для экономической устойчивости и обороноспособности государства", – добавил глава государства.

В заключение политик сказал, что сегодня все политики и партии одного цвета – сине-желтого.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Детали разговора Зеленского с лидерами фракций