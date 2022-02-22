Все партии сегодня одного цвета – сине-желтого, – Зеленский о встрече с лидерами фракций
Владимир Зеленский 22 февраля провел встречу с лидерами парламентских фракций. Президент подчеркнул, что всем политикам пора быть госдеятелями, а партиям одного цвета – сине-желтого.
Соответствующее заявление украинский лидер сделал в своем очередном видеообращении, сообщает 24 канал. В нем Зеленский отметил важность единения политиков в сложное время.
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Президент о необходимости политического единения страны
Сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями, отбросить свои амбиции ради нашего государства,
– отметил Зеленский.
Он рассказал, что провел встречу со всеми лидерами парламентских фракций и групп. "Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна Оборонная коалиция, единство и быстрые и важные решения для экономической устойчивости и обороноспособности государства", – добавил глава государства.
В заключение политик сказал, что сегодня все политики и партии одного цвета – сине-желтого.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Детали разговора Зеленского с лидерами фракций
- Зеленский призвал обеспечить оперативное принятие Верховной Радой решений, связанных с укреплением обороноспособности Украины. В частности, речь идет о внесении изменений в госбюджет по увеличению расходов на финансирование сектора нацбезопасности и обороны.
- Президент подчеркнул, что это можно сделать в рамках "Оборонной коалиции, когда все будут работать максимально оперативно и слаженно".
- Глава государств попросил украинский бизнес активно приобщаться к помощи армии, защитникам и оборонному сектору Украины.
- Участники встречи также обсудили развитие ситуации на государственных границах Украины, пути реагирования на риски, возникшие в связи с "признанием" Россией боевиков на Донбассе.