Все на планете должны знать, что делает Россия, – Зеленский опубликовал жуткие фото

24 февраля Россия совершила полномасштабное наступление на территорию Украины, начав открытую войну. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новую серию жутких фотографий.

Он отметил, что "все на планете должны знать, что делает Россия". Глава государства убежден, что ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных "неотвратимой и максимально жесткой".

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Президент поделился фотографиями иностранных фотографов, а именно: Senna Fadel, Felipe Dana, Alfredo Bosco, Maximilian Clarke, Rodrigo Abd и Aris Messinis.

Они зафиксировали людей, пострадавших в результате кровавых действий российской власти и ее солдат, а также разрушенные объекты гражданской инфраструктуры.

Весна, 2022 год, Восточная Европа – 21 век.

Что делает Россия с Украиной: